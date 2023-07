Vakbonden: val kabinet onvermijdelijk gezien de vele crisissen

„Rutte IV was vooral een kabinet dat er maar niet in slaagde structureel iets te doen aan de uitzichtloze en onzekere situaties bij veel mensen thuis.” Dat zegt voorzitter van vakbond FNV Tuur Elzinga in een reactie op het vallen van het kabinet. Vakbond CNV noemt de val van het kabinet „triest maar onvermijdelijk”. „Triest omdat het kabinet geen oplossingen weet te vinden voor de problemen van deze tijd. Maar onvermijdelijk gezien de vele crisissen waar het kabinet niet uitkwam.”