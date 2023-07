Het vierde kabinet van premier Mark Rutte is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen na nieuw crisisoverleg vrijdag. Volg onze berichtgeving in dit liveblog.