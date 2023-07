Asieloverleg onder meer over tijdelijke stop gezinshereniging

De top van het kabinet spreekt tijdens het asieloverleg onder meer over de optie om gezinshereniging tijdelijk te kunnen stoppen, bevestigen ingewijden na berichtgeving door meerdere media. Vluchtelingen die hier mogelijk kort blijven, zouden geen familie over kunnen laten komen wanneer de asielopvang overbelast is geraakt, zo is het idee. Bronnen benadrukken dat de vier coalitiepartijen nog uitvoerig spreken over deze ‘pauzeknop’.