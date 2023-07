Het is gemeenten niet gelukt om per 1 juli 90.000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïners zoals staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft verzocht. Met 78.000 noodopvangplekken zitten ze er zelfs ver onder. Toch is dat voldoende om de mensen die zijn vertrokken uit het door Rusland aangevallen land op te vangen. Want minder Oekraïners zijn vanwege de oorlog naar Nederland gevlucht dan eerder verwacht.