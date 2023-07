Om de uitstoot van ammoniak terug te dringen, hebben de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) en cacaoproducent Olam Food Ingredients (ofi) een akkoord gesloten. De bedoeling is dat Olam Food „in de nabije toekomst” geen piekbelaster meer is wat stikstof betreft.