Jeansmerk Levi’s verliest flink op stabiel Wall Street

Levi Strauss verloor vrijdag aan waarde op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers schrokken van het nieuws dat de fabrikant en verkoper van spijkerbroeken, jassen, truien en vesten zijn winstverwachting voor het hele jaar heeft verlaagd. Het jeansmerk kampt vooral met tegenvallende verkopen in zijn Amerikaanse thuismarkt, de grootste markt van het bedrijf. In Azië zag Levi’s de verkopen wel stijgen. Het aandeel werd 8 procent lager gezet.