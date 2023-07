Natuurmonumenten vraagt donaties om stormschade te verhelpen

Natuurmonumenten is een inzamelingsactie gestart voor het herstellen van de schade die zomerstorm Poly woensdag aanrichtte op Buitenplaats Beeckestijn bij Velsen, Landgoed Duin en Kruidberg bij Santpoort en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Natuurmonumenten is een particuliere vereniging en heeft in de begroting geen rekening gehouden met de kostenpost die ontstaat door de enorme schade die is aangericht, zegt een woordvoerster.