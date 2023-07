In Leiden worden statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, klaargestoomd voor een baan in de zorg. Ze krijgen de garantie dat ze minstens 24 uur per week kunnen werken. Dat moet helpen om het personeelstekort in de sector tegen te gaan. Daarnaast moet het statushouders helpen met integreren in de samenleving, onder meer door de taal te leren. Ook studenten vallen onder het project.