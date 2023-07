Omwonenden van Schiphol gaan niet zomaar akkoord met een nieuw kabinetsvoorstel om het aantal vluchten op de luchthaven omlaag te brengen. Dat is wel nodig, omdat het gerechtshof Amsterdam vrijdag in het hoger beroep heeft bevestigd dat de stem van omwonenden cruciaal is om tot de tijdelijke regeling van maximaal 460.000 vluchten te komen.