ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten nuanceert het beeld dat haar partij vooral geschrokken zou zijn van de toon die met name premier Mark Rutte eerder deze week aansloeg in de asieldiscussie. „Ik zit nu bijna zes jaar in het kabinet en dan heb je alle toonhoogtes wel een keertje meegemaakt.” Als dat voor de ChristenUnie reden zou zijn eruit te stappen „dan waren er al heel veel momenten geweest”.