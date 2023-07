VDL Nedcar heeft een intentieovereenkomst getekend met een niet nader genoemd bedrijf voor de productie van personenauto’s in het Limburgse Born vanaf medio 2026, goed voor maximaal 3000 banen. Het bedrijf laat dat in een interne mededeling weten. Een woordvoerder van VDL zei desgevraagd dat in het vierde kwartaal van dit jaar de gesprekken met de mogelijk nieuwe klant worden afgerond.