Wolters Kluwer was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De informatieleverancier zakte 2,7 procent. Ook branchegenoot RELX stond in de staartgroep met een verlies van 1,7 procent. ABN AMRO was koploper met een winst van 2,5 procent. Zorgtechnologieconcern Philips en uitzender Randstad volgden met plussen van ruim 2 procent.