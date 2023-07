Lidstaten zijn het eens geworden over een klimaatakkoord voor de internationale zeevaart. Tijdens een vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hebben de landen afgesproken dat de zeevaart „in of rond” 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Dat betekent dat de broeikasgassen die tegen die tijd nog worden uitgestoten, gecompenseerd moeten worden. Oftewel: dat de uitstoot netto-nul is.