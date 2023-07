Het kabinet heeft het plan om het aantal vluchten op Schiphol vanaf maart terug te brengen naar 460.000 vluchten, maar wil daarover wel eerst nog in gesprek met de maatschappijen. „We moeten even goed kijken hoe het matcht met hun dienstregelingen”, zei minister Mark Harbers (Infrastructuur) vlak na het winnen van het hoger beroep tegen de luchtvaartmaatschappijen over de krimp.