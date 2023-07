Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft alle operaties van vrijdag afgezegd om een stroomstoring. Bij werkzaamheden in de buurt van het gebouw is een stroomkabel geraakt. Ook de spoedeisende hulp is dicht, in elk geval tot 16.00 uur. Ambulances en huisartsen hebben het verzoek gekregen om geen patiënten door te sturen.