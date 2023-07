Shell heeft in het tweede kwartaal minder olie en gas geproduceerd dan in de voorgaande periode vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden bij velden in onder meer de Golf van Mexico, Noorwegen, Maleisië en Brazilië. Dat meldt het bedrijf in een handelsupdate. Op 27 juli worden volledige kwartaalresultaten gepubliceerd door het concern.