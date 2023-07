Medewerkers van de Nestlé-babyvoedingsfabriek in het Gelderse Nunspeet leggen vanaf vrijdagochtend voor twee dagen het werk neer. Het is de derde staking in korte tijd bij de Nederlandse tak van het Zwitserse concern. Vakbond FNV wil dat werknemers van de fabriek er dit jaar minstens 10 procent salaris bij krijgen, maar het bedrijf wil daar geen gehoor aan geven.