De gemeente Cranendonck in Noord-Brabant heeft heel veel last van asielzoekers die „voortdurende overlast” geven. Burgemeester Roland van Kessel zegt dat de situatie onhoudbaar is en wil dat asielstaatssecretaris Eric van der Burg maatregelen neemt. „Voor inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van de gemeente Cranendonck is de maat vol”, stelt de gemeente.