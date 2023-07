Nijmegen onderzoekt stikstofberekening voor evenementenlocaties

Nijmegen onderzoekt of het mogelijk is om voor bekende evenementenlocaties in de stad een algemene stikstofberekening te laten maken. Nu moet elk evenement zelf de stikstofuitstoot laten uitrekenen om te zien of er een natuurvergunning nodig is, maar dat is erg duur en tijdrovend. De gemeente wil weten of het toegestaan is om voor bepaalde populaire locaties een algemeen rapport te laten maken, dat elk evenement kan gebruiken.