Crisissfeer in kabinet om migratie: VVD voert druk op

Premier en VVD-leider Mark Rutte zou woensdagavond de druk op het asieloverleg flink hebben opgevoerd, zeggen ingewijden rond de coalitie. Rutte zou over het maatregelenpakket willen stemmen in de ministerraad, mochten de vier coalitiepartijen er donderdagavond niet alsnog uitkomen. Vanuit het CDA wordt dit een „rare stijlfiguur” genoemd en andere bronnen zeggen dat de premier hiermee de zaak op de spits drijft. Dat er sprake is van een crisissfeer, wordt door alle bronnen bevestigd.