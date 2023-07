Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken gaat in gesprek met gemeenten over het te laat betalen van rekeningen. Bijna vier op de tien gemeenten betaalden vorig jaar niet genoeg facturen binnen de termijn van de leverancier. Vooral middelgrote en kleine bedrijven (mkb) die diensten of producten aan gemeenten verkopen, kunnen hierdoor in de problemen komen.