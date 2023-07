Venlo is donderdagochtend vroeg opgeschrikt door twee explosies. Die deden zich volgens de politie vlak na elkaar en op korte afstand van elkaar voor in Venlo Oost. De eerste explosie deed zich rond 04.00 uur voor bij een woning aan de Leutherweg waarbij de voordeur werd opgeblazen. De schade aan de woning is groot. De tweede explosie deed zich vlak daarna voor op de Waterleidingsingel. Niemand raakte gewond.