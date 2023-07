RIVM: relatief veel PFAS in vis, maar voedingsadvies blijft staan

Een groot deel van de Nederlanders wordt blootgesteld aan hoeveelheden PFAS die ongezond kunnen zijn, bevestigt nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooral via voedsel, en dan met name door het eten van vis, worden mensen blootgesteld aan de chemische stoffen. Toch blijft het volgens het RIVM verstandig om een keer per week vis te eten, zoals het Voedingscentrum ook adviseert. Vis bevat namelijk belangrijke voedingsstoffen, vitaminen en mineralen.