Ds. H. Veldman (77), emeritus predikant binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), is afgelopen maandag overleden. Herman Veldman werd in 1976 predikant in Winsum-Obergum (tot 1980 gecombineerd met Wetsinge-Sauwerd). Daarna stond hij in de vrijgemaakt gereformeerde kerken te Den Ham (1983), Hasselt (1991), Urk (1997-2001) en Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek (2007). Ds. Veldman ging in 2012 met emeritaat.