De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt een onderzoek in naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aanleiding hiervoor zijn berichten in de media over misstanden bij de fraudecontrole van uitwonende studenten, die discriminerend zou zijn. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de AP dat het een onderzoek instelt naar DUO. Het onderzoek is deze week gestart. De autoriteit is fysiek al langs geweest bij DUO.