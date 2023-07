Kweekvleesbedrijven Meatable en Mosa Meat zijn blij dat het proeven van kweekvlees nu ook in Nederland mogelijk wordt. In samenwerking met de bedrijven heeft de overheid namelijk een werkwijze opgesteld die dit regelt, compleet met voorwaarden waaraan moet worden voldaan om proeverijen te organiseren. Nederland is daarmee het eerste land in de Europese Unie waar je kweekvlees kan proeven.