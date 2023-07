Schiphol waarschuwt voor extra drukte in komende dagen

Schiphol waarschuwt dat reizigers er komende dagen rekening mee moeten houden dat het drukker is dan normaal. Dat komt door de storm van woensdag. Luchtvaartmaatschappijen boeken voor reizigers met geannuleerde vluchten momenteel veel vluchten om. Naar verwachting vliegen veel mensen pas in de aankomende dagen naar hun bestemming. „Hierdoor kan het zijn dat ze soms moeten wachten voor de check-in, beveiliging of paspoortcontrole”, laat Schiphol woensdagmiddag weten in een verklaring.