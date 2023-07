Het aantal mensen dat met stevige hooikoortsklachten naar de huisarts gaat is de laatste weken weer afgenomen, na een forse piek begin juni. Huisartsen zagen toen meer dan 500 patiënten met hooikoortsklachten per 100.000 inwoners. Dat aantal is volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Nivel afgenomen tot iets meer dan 100 consulten per 100.000 inwoners in de afgelopen week.