Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie denkt „alle benodigde elementen” te hebben om de voor- en tegenstanders van een Europese natuurherstelwet „mogelijk dichter bij elkaar te brengen”. Het Europees Parlement stemt naar verwachting volgende week over zijn voorstel om flora en fauna in de EU te herstellen maar er is vooralsnog grote weerstand tegen.