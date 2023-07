De NS en ProRail houden er rekening mee dat het spoor flink is beschadigd door storm Poly. ProRail verwacht dat het veel tijd zal kosten om omgevallen bomen van het spoor te halen en beschadigde sporen en bovenleidingen te herstellen. „Als de schade op het spoor net zo groot is als op de weg, dan is de ravage enorm”, stelt de NS.