Een onderzoeksteam van het Radboudumc in Nijmegen gaat tijdens de Vierdaagse uitzoeken of het dragen van witte kleding helpt op warme dagen. Volgens hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman wordt algemeen aangenomen dat het dragen van witte kleding koeler is, maar er zijn ook aanwijzingen die dat tegenspreken. Daarom gaat een groep wandelaars tijdens de vier loopdagen afwisselend een wit of een zwart T-shirt dragen.