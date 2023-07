Raad van State tikt staatssecretaris op de vingers om asielzaak

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is door de Raad van State (RvS) op de vingers getikt. Hij wilde een Gambiaanse asielzoeker na meer dan een half jaar terugsturen naar Italië, waar hij eerder al asiel had aangevraagd. De man was langer dan een half jaar in Nederland omdat hij wachtte op een uitspraak in een andere zaak. Na zes maanden mag terugsturen naar het eerste land van aankomst niet meer, schrijft de Dublin-verordening voor.