Dit najaar coronaprik voor 7,5 miljoen mensen zoals risicogroepen

Zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen kunnen dit najaar een nieuwe prik halen tegen het coronavirus, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij neemt hiermee het advies over dat de Gezondheidsraad vorige week uitbracht. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een vaccinatie is volgens het ministerie 7,5 miljoen, maar op basis van eerdere rondes zullen naar verwachting ongeveer 4 miljoen mensen echt een prik laten zetten.