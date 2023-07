Richard de Mos, leider van de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag, doet voorlopig geen mededelingen over de vorming van een nieuw college. Hij zegt dat hij radiostilte heeft afgesproken „omtrent de verkenning voor een nieuw meerderheidscollege”. Oud-minister Arie Slob is als verkenner aangesteld in Den Haag. De Mos zegt dat hij een „eerste constructief gesprek” met hem heeft gehad.