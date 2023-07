Verschillende veiligheidsregio’s in Noord-Holland laten weten veel schade te zien door storm Poly. Zaanstreek-Waterland krijgt onder meer meldingen over „losgekomen geveldelen” van huizen en omgevallen bomen die wegen versperren. Amsterdam-Amstelland ziet ook veel problemen in het verkeer. Kennemerland laat weten dat ambulances tot 13.00 uur alleen spoedritten rijden.