Het is volgens Rijkswaterstaat niet nodig om de stormvloedkeringen aan de kust te sluiten wegens zomerstorm Poly. Het is ook nog niet nodig om de opblaasbare Ramspolkering bij Kampen in werking te stellen, omdat de wind precies zo waait dat er geen water vanuit het IJsselmeer in het Keteldiep in Overijssel wordt geblazen. Als de wind meer noordwestelijk gaat waaien gaat de Ramspolkering mogelijk alsnog dicht, laat de dienst weten.