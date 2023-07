De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is ongerust over de gevolgen van de manier waarop JeugdzorgPlus wordt gereorganiseerd, de gesloten opvang voor jongeren die zonder behandeling een gevaar zijn voor zichzelf en anderen. De organisatie is bang dat het hulpaanbod aan deze jongeren, die met lichtere vormen van behandeling niet te helpen zijn, eronder zal lijden.