Bedrijven actief in het goederenvervoer in regio’s waar woensdagochtend code rood van kracht is, wordt dringend geadviseerd het vervoer stil te leggen. Dat laat ondernemersorganisatie evofenedex weten. Door zeer sterke windstoten kunnen bijvoorbeeld vrachtwagens kantelen. Evofenedex stelt dat bij code rood veiligheid voorop staat.