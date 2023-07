Groningse kandidaat-gedeputeerde BBB maakt opnieuw excuses

De Groningse kandidaat-gedeputeerde Henk Emmens van de BBB heeft in een ‘verdiepend gesprek’ met leden van Provinciale Staten „expliciet afstand” genomen van complottheorieachtige tweets die hij een like had gegeven. Hij deed dat als kandidaat-gedeputeerde en als persoon. „Die likes en tweets waren dom. Dit is geen gedrag dat past bij een gedeputeerde”, aldus Emmens. Hij hoopt dat daarmee de kous af is en hij aan de slag kan gaan om vertrouwen te winnen.