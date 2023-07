Ruim 300 vluchten op Schiphol zijn woensdag geschrapt vanwege het slechte weer, meldt een woordvoerster van de luchthaven. Volgens haar kan dat aantal nog oplopen. Door zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, regen en slecht zicht, kunnen vliegtuigen nauwelijks landen of vertrekken. Het KNMI heeft code rood afgegeven in een deel van het land, waaronder in Noord-Holland.