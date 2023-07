Adviesraad: visie nodig op toekomst Oekraïense ontheemden

Er moet meer duidelijkheid komen over de toekomst van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Dat zegt de Adviesraad Migratie in een zogeheten signalering, die woensdag wordt aangeboden aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Het adviesorgaan constateert dat „de ‘tijdelijkheid’ van de situatie van de ruim 93.000 Oekraïense ontheemden in Nederland begint te knellen en een prijs vraagt, zowel voor henzelf als voor de samenleving”.