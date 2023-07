Het grensoverschrijdend gedrag tegen gedetineerde vrouwen in de gevangenis in Nieuwersluis is „onacceptabel”, zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een debat met de Tweede Kamer. „Mijn streven is om de onderste steen boven te halen.” Volgens hem moeten „gevangenissen een veilige omgeving zijn voor gedetineerden én medewerkers”. Dat vindt ook de Tweede Kamer, al is die er niet gerust op.