Het personeelstekort in het gevangeniswezen is groot en kan „de komende jaren niet worden opgelost”, zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een debat met de Tweede Kamer. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft duizend openstaande vacatures op een formatietotaal van 15.000 fte. Een deel van de Tweede Kamer wil zich er niet bij neerleggen dat het personeelstekort niet sneller wordt opgelost.