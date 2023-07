Toezichthouder doet onderzoek naar Plus om nieuwe plasticregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft supermarktketen Plus om opheldering gevraagd over de naleving van nieuwe regels over wegwerpplastic. Winkeliers moeten op hun kassabon vermelden welk bedrag klanten extra kwijt zijn aan de nieuwe heffing op wegwerpplastic, maar volgens de NOS doet Plus dit nog niet. De ILT moet erop toezien dat bedrijven zich aan de nieuwe plasticwet houden en is een onderzoek begonnen naar de winkelketen, bevestigt een woordvoerder.