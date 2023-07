Op de A9 richting Haarlem en Amstelveen zijn dinsdagmiddag brokstukken van een betonnen viaduct gevallen. Rijkswaterstaat laat weten dat daardoor zo’n vijf auto’s zijn beschadigd. Zo kregen sommige voertuigen een lekke band doordat ze over de brokstukken waren gereden. Twee rijstroken in de richting van Amstelveen zijn dicht, verkeer wordt over de spitsstrook geleid.