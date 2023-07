De oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn boos over het voornemen van het stadsbestuur om de onroerendezaakbelasting (ozb) voor huizenbezitters in de stad te verlagen. Onder meer GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie noemen het een „cadeautje aan de rijke villabezitters in de wijken Hillegersberg en Kralingen”. Die zouden het meest van de verlaging profiteren, terwijl zij dat juist niet nodig hebben.