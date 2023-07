Smartphones kunnen kinderen afleiden van de lesstof op school, en daarom worden de toestellen in principe verboden in de klassen. „Niemand wil onnodige afleiding in de klas, en daarom moeten mobieltjes alleen op die momenten gebruikt worden dat het de les ten goede komt en helpend is voor de docent”, zegt voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad, de overkoepelende organisatie voor het middelbaar onderwijs.