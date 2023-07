Ouders staan straks niet meer alleen als ze hun kind verbieden om hun mobiele telefoon mee te nemen in de klas. De naderende ban op mobieltjes is een steun in de rug voor ze, vindt de stichting Ouders & Onderwijs. „Het is heel moeilijk om als ouder zoiets alleen te doen, om te zeggen: jij mag het niet, ook al mogen je vriendjes het wel. Daarom zijn we blij met collectieve afspraken”, zegt directeur Lobke Vlaming.