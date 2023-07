Advocaat vindt hulp bij zelfdoding niet bewezen en wil vrijspraak

Alex S. moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van verboden hulp bij zelfdoding. Volgens raadsman Tom Gijsberts staat bij diverse sterfgevallen van mensen die ‘middel X’ hadden ingenomen helemaal niet onomstotelijk vast dat ze dat van S. hadden gekregen. Daarnaast betoogde Gijsberts voor de rechtbank in Den Bosch dat mensen die echt niet meer willen leven ook andere manieren kunnen vinden. „Wat je ook van het middel vindt, in een aantal situaties is veel erger erdoor voorkomen”, zei hij.