Een 27-jarige Eritreeër die in Duitsland asiel had aangevraagd, is in het Zuid-Duitse Ulm tot levenslang veroordeeld wegens onder meer de moord op een 14-jarig meisje. De man viel in december voor zijn opvanghuis in het plaatsje Illerkirchberg bij Ulm twee scholieres die voorbijliepen, met een mes aan. Het meisje van veertien overleed, haar 13-jarige vriendin raakte zwaar gewond.